Путин захотел попробовать китайское пиво

Президент России Владимир Путин рассказал, что обязательно попробует пиво, которым знаменит китайский город Циндао, где состоится саммит ШОС, передает РИА «Новости».

Он добавил, что любит пиво, но старается его реже употреблять.

«Да, с удовольствием попробую. И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

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Ранее Владимир Путин признался, что ежедневно занимается спортом 2-2,5 часа.

Он рассказал, что занимается в зале, плавает, иногда играет в хоккей.

Также Путин заявил, что не видит ничего плохого в фотографиях, на которых он изображен с голым торсом.