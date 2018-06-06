Путин рассказал о своих занятиях спортом

Президент России Владимир Путин признался, что ежедневно занимается спортом 2-2,5 часа, передает РИА «Новости».

«Каждый день я трачу на спорт около 2-2,5 часов, а занимаюсь я в зале, плаваю, иногда выхожу на татами, если у меня есть спарринг-партнеры, и не так часто, как бы хотелось, но играю в хоккей. Играю — это слишком сильно сказано, но пытаюсь играть в хоккей», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

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Путин дал интервью в преддверии поездки на саммит ШОС в Китай.

Ранее Владимир Путин заявил, что не видит ничего плохого в фотографиях, на которых он изображен с голым торсом.

Путин пояснил, что если отдыхает, то не считает необходимым прятаться за кустами.