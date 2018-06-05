National Interest: Россия и Германия вступили в новый этап отношений

Период «засухи» в российских дипломатических отношениях с Европой, который установился в 2014 году в связи с украинским кризисом, похоже, сменяется новым этапом, пишет The National Interest.

Это связано с изменением в отношениях России и Германии в последние два года, отмечает автор. По его словам, с тех пор, как в Литву прибыл военный альянс НАТО из Германии, Берлин стал «лучом надежды» для дипломатических усилий Москвы в НАТО.

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Самый очевидный пример нормализации российско-германских отношений — это проект газопровода «Северный поток - 2», отмечает издание. Несмотря на усилия со стороны других государств по препятствию строительству газопровода, Германия продолжает его поддерживать.

Самый активный период дипломатических отношений России и Германии начался в 2018 году, отмечает издание. Среди членов НАТО только Франция и Турция превосходит Германию по количеству официальных переговоров с Россией. Так, отмечает издание, в мае в течение девяти дней прошли три российско-германские встречи, что вряд ли указывает на плохое направление в отношениях.