Госдеп назвал важнейшее условие победы над коррупцией на Украине

Госдепартамент США призывает Киев провести необходимые реформы и создать Антикоррупционный суд. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Науэрт.

В частности, Госдеп призвал украинские власти осуществить глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы, которых требовал народ в ходе Майдана.

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«Создание по-настоящему независимого Антикоррупционного суда — самый важный, безотлагательный шаг, который правительство [Украины] может предпринять, чтобы удовлетворить эти требования и уменьшить коррупцию, которая продолжает угрожать национальной безопасности Украины, ее процветанию и демократическому развитию», — отметила Науэрт.

Представитель Госдепа также заявила о поддержке МВФ, который ожидает от Украины появления Антикоррупционного суда.

Ранее сообщалось, что МВФ отказался идти на уступки Украине.