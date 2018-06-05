Президент Австрии рассказал, что обсудил с Путиным

Австрийский лидер Александер ван дер Беллен заявил, что поговорил с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в США, Иране и Европе, сообщает РИА «Новости».

Обсуждение внешнеполитических вопросов между лидерами стран состоялось во вторник, 5 июня, в Вене.

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«Господин Путин и я обсудили разные внешнеполитические вопросы, помимо прочего, как вы можете себе представить, ситуацию в США, Иране и Европе», — сказал Александер ван дер Беллен после встречи.

Ранее сообщалось, что Путин начал переговоры с австрийским лидером. Сообщалось, что по итогам двусторонней встречи должны пройти запланированные ранее российско-австрийские переговоры в формате рабочего завтрака.