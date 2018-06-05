Итальянская партия «Лига Севера» ответила на слова Сороса о финансировании из Кремля

Партия «Лига Севера», которая вошла в состав нового коалиционного правительства Италии, решительно отвергла предположение миллиардера Джорджа Сороса о том, что ее может финансировать Кремль, cообщает газета The Telegraph.

В воскресенье Джордж Сорос рассказал, что обеспокоен тесной связью между итальянской партией «Лига Севера» и российскими властями. Лидер партии Маттео Сальвини заявил, что «Лига Севера» никогда не получала денег из России.

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«Я считаю Путина одним из лучших государственных деятелей (в мире), и считаю постыдной ситуацию, что такой спекулянт без стеснений, как Сорос, был приглашен в Италию», — сказал Сальвини.

Издание называет лидера партии «Лига Севера» Маттео Сальвини поклонником российского президента, он неоднократно призывал снять антироссийские санкции, которые вредят экономике Италии.

В материале отмечается также, что сам Сальвини несколько раз приезжал в Москву.

Ранее новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он выступает против антироссийских санкций.