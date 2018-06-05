Путин начал переговоры с президентом Австрии в Вене

Президент России Владимир Путин приступил к переговорам со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом во дворце Хофбург в Вене, передает РИА «Новости».

Ожидается, что по итогам двусторонней встречи состоятся запланированные ранее российско-австрийские переговоры между сторонами в формате рабочего завтрака.

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По итогам встречи российской и австрийской стороны должна пройти пресс-конференция, в рамках которой лидеры ответят на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Вену для встречи с президентом и канцлером страны. Перед поездкой Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF.