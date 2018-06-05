Глава МИД Японии назвал условие для оказания помощи КНДР

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Токио готов оказать экономическую помощь Пхеньяну, если он комплексно решит проблемы ракетной и ядерной программ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Япония также готова к нормализации дипломатических отношений с КНДР после полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Он также добавил, что намерен отправиться в США 6 июня для «уточнение вопросов двусторонней японо-американской повестки» в связи с предстоящей встречей американского президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Ранее Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна восстановит отношения с КНДР, если северокорейские власти проведут полное разоружение и решат проблему с похищением японских граждан.