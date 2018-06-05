Путин назвал Австрию надежным партнером России
Президент России Владимир Путин заявил, что Австрия является надежным партнером России. Об этом он сказал в интервью австрийскому телеканалу ORF, текст которого опубликован на сайте Кремля.
«Даже в последние годы, несмотря на все сложности, не был оборван диалог — ни политический, ни в области безопасности, ни в области экономики», — добавил Путин.
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Он также подчеркнул, что Австрия для России традиционный и надежный партнер в Европе.
По его словам, у Москвы и Вены много «общих и совпадающих интересов».
Ранее Путин заявил, что у России нет цели разобщить Европейский союз (ЕС).
Он также отметил, что Россия заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе.