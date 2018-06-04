Путин: Москва возлагает большие надежды на встречу лидеров США и КНДР

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва возлагает большие надежды на личную встречу лидеров КНДР и США, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

«Мы возлагаем большие надежды на личную встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, потому что слишком уж далеко зашли взаимные претензии», — сказал Путин.

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Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ыа в Сингапуре 12 июня может состояться на острове Сентоса.

С таким предложением выступили Соединенные Штаты. Представители Северной Кореи пока не ответили на него.