Путин: Москва возлагает большие надежды на встречу лидеров США и КНДР
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва возлагает большие надежды на личную встречу лидеров КНДР и США, передает РИА «Новости».
Об этом он рассказал в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.
«Мы возлагаем большие надежды на личную встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, потому что слишком уж далеко зашли взаимные претензии», — сказал Путин.
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Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ыа в Сингапуре 12 июня может состояться на острове Сентоса.
С таким предложением выступили Соединенные Штаты. Представители Северной Кореи пока не ответили на него.