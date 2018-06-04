Слуцкий: парламентарии Италии подтвердили готовность отменить санкции против России

Парламентарии Италии на форуме «Развитие парламентаризма» в Москве подтвердили готовность отменить санкции против России, передает РИА «Новости» заявление главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

«Уже первый день работы форума доказал, что полгода, которые едва ли не вся Государственная Дума потратила на подготовку, прошли не зря. Например, представители Италии подтвердили готовность отменить антироссийские санкции», — рассказал он.

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Он уточнил, что речь идет об итальянских парламентариях.

По мнению Слуцкого важно и то, что на форум приехали многие делегаты из стран Латинской Америки, которые редко бывают в России «просто по причине большого расстояния».

Ранее сообщалось, что в проекте коалиционного правительства, который составили представители партий «Лига» и «Движение 5 звезд», набравших большинство голосов на парламентских выборах, выдвинуто требование о снятии санкций с России.