Помпео призвал страны ОАГ исключить Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Организации американских государств (ОАГ) приостановить членство Венесуэлы. Об этом сообщает Associated Press.

Глава Госдепа заявил представителям ОАГ, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который недавно вновь победил на выборах главы государства, занимается «крупномасштабным демонтажом демократии».

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Помпео также осудил последние президентские выборы в Венесуэле, назвав их «фальшивыми».

Министр иностранных дел Венесуэлы, в свою очередь, обвинил США во вмешательстве во внутренние дела других государств.

Ранее власти Венесуэлы сами объявляли о намерении покинуть организацию.