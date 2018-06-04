Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому отменяются открепительные удостоверения на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Таким образом, избиратели смогут голосовать на любом участке по месту фактического пребывания. Для этого им надо будет подать заявление о включении в список избирателей. Такая подход уже был опробован на выборах президента в марте этого года.

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Кроме того, документ дает возможность использовать средства видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий.

Подписанные закон наделяет Общественную палату и общественные палаты российских регионов правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии.