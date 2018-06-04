Главу аппарата Макрона заподозрили в коррупции
Генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер находится под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий и конфликте интересов, сообщает «Би-би-си».
Финансовая прокуратура Франции рассказала о проверке деятельности Колера в итальянско-швейцарской судоходной компании (MSC), связанной с его семьей. MSC заключила несколько госконтрактов, когда Колер занимал пост директора кабинета министра экономики и финансов.
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Антикоррупционное ведомтсво Anticor собрало данные против него, основанные на расследовании французского сайта Mediapart.
В Елисейском дворце обвинения против Колера назвали «совершенно необоснованными».
В 2016 году Коле покинул MSC для участия в предвыборной кампании Макрона.