Главу аппарата Макрона заподозрили в коррупции

Генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер находится под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий и конфликте интересов, сообщает «Би-би-си».

Финансовая прокуратура Франции рассказала о проверке деятельности Колера в итальянско-швейцарской судоходной компании (MSC), связанной с его семьей. MSC заключила несколько госконтрактов, когда Колер занимал пост директора кабинета министра экономики и финансов.

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Антикоррупционное ведомтсво Anticor собрало данные против него, основанные на расследовании французского сайта Mediapart.

В Елисейском дворце обвинения против Колера назвали «совершенно необоснованными».

В 2016 году Коле покинул MSC для участия в предвыборной кампании Макрона.