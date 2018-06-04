Посол США назвал канцлера Австрии рок-звездой

Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл назвал австрийского канцлера Себастьяна Курца рок-звездой. Об этом он заявил в интервью Breitbart.

Отмечается, что Гренелл комментировал возрастающую популярность консерваторов в Европе. Курц является лидером консервативной «Австрийской народной партии».

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«Знаете, я считаю Себастьяна Курца рок-звездой. Я его большой фанат», — заявил Гренелл.

Он добавил, что многие европейские консерваторы говорили ему о начале «возрождения». По мнению Гренелла, рост поддержки консверавитвного движения связан с неудачной политикой левых.

Ранее Курц заявил, что американская сторона становится все более ненадежной, при этом европейским странам нужно сохранять единство.