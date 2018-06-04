Business Insider: Россия уже выиграла от будущего саммита Трампа и Путина

Эксперты полагают, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трамп в случае проведения саммита сыграет в пользу России, пишет Business Insider.

По словам экс-заместителя помощника госсекретаря США Ричарда Каузларича, тот факт, что встреча уже обсуждается, играет на руку президенту России Владимиру Путину. Трамп, по его мнению, ничего не выиграет.

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«Путин уже победил. Он негодовал над тем, что не мог наладить отношения с Дональдом Трампом. Но то, что эта встреча уже обсуждается, дает Путину все, а США — ничего », — сказал Каузларич.

По мнению бывшего советника Барака Обамы по вопросам нацбезопасности Эдварда Прайса, если США хотят извлечь выгоду из этой встречи, то Трампу придется укрепить подорванное его правлением представление о том, что Соединенные Штаты не будут закрывать глаза на действия Москвы.

Один из бывших сотрудников Госдепартамента заявил, что это является «образцом делового отношения» Трампа.

«Мы перемещаем посольство США в Иерусалим и ничего не получаем взамен. Мы даем северокорейцам саммит и ничего не получаем взамен. Мы выходим из ядерной заявки Ирана и ничего не получаем взамен. Это соответствует курсу», — сказал он.

Как отмечается в материале, целью саммита может стать разрешение давних противоречий в двусторонних отношениях между странами.

Ранее Путин объяснил, почему встреча с Трампом еще не состоялась.