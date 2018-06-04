Работу глав регионов могут начать оценивать и по «детскому компоненту»

Президент России Владимир Путин поручит администрации и правительству проработать вопрос о введении в критерии эффективности деятельности глав регионов «детский компонент», передает РИА «Новости»

С таким предложением выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с президентом.

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«Мне бы хотелось поблагодарить вас за майские указы, которые вышли. Мы с особенным энтузиазмом восприняли, так как большая часть посвящена будущему, а значит, посвящена нашим детям. В этой части хочется отметить, что сегодня существуют различные критерии оценки деятельности глав субъектов РФ. И в первый год «Десятилетия детства» в соответствии с указом, который вы подписали, нам бы хотелось, чтобы показателей, которыми измеряют качество детской политики, было больше. В связи с этим мы подготовили предложения, по которым просим рассмотреть возможность введения в критерий эффективности деятельности глав субъектов Российской Федерации детского компонента, чтобы все-таки эта тема была одной из приоритетных сегодня наравне с формированием экономической привлекательности, инвестиционной привлекательности субъектов и так далее», — заявила на встрече Кузнецова.

С ее точки зрения, это поспособствует возрастанию роли темы детства в региональной политике.

«Давайте я администрации и правительству поручу это проработать как следует, с тем чтобы это было реализуемо», — ответил Путин.