Путин надеется лично поработать с Трампом над предотвращением гонки вооружений

<img src="//img.gazeta.ru/files3/287/11723287/RTS1JGHM-pic905-895x505-87002.jpg">

Российский президент Владимир Путин сказал, что разделяет озабоченность своего американского коллеги Дональда Трампа в связи с возможностью новой гонки вооружений. Об этом глава государства заявил в интервью ORF.

По словам Путина, в одном из последних телефонных разговоров, которые состоялись между лидерами, Трамп выразил обеспокоенность в связи с возможной гонкой вооружений.

Реклама

«Мы не являемся инициаторами такого развития событий, как вы знаете, не мы вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что разделяет мнение Трампа, и призвал подумать, как не допустить такого развития события.

«И я надеюсь, что фактически эта работа начнется и между нами непосредственно лично», — заключил Путин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США пытаются сохранить гегемонию в международных делах, а также подталкивают другие государства к гонке вооружений.