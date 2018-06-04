Путин надеется лично поработать с Трампом над предотвращением гонки вооружений
Российский президент Владимир Путин сказал, что разделяет озабоченность своего американского коллеги Дональда Трампа в связи с возможностью новой гонки вооружений. Об этом глава государства заявил в интервью ORF.
По словам Путина, в одном из последних телефонных разговоров, которые состоялись между лидерами, Трамп выразил обеспокоенность в связи с возможной гонкой вооружений.
«Мы не являемся инициаторами такого развития событий, как вы знаете, не мы вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что разделяет мнение Трампа, и призвал подумать, как не допустить такого развития события.
«И я надеюсь, что фактически эта работа начнется и между нами непосредственно лично», — заключил Путин.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США пытаются сохранить гегемонию в международных делах, а также подталкивают другие государства к гонке вооружений.