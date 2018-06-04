Клинтон заявил, что президента-демократа уже бы подвергли импичменту

Бывший президент США Билл Клинтон в интервью CNN заявил, что если бы президентом был представитель Демократической партии, то при известных сейчас фактов хватило бы для начала процесса импичмента.

«Большинство людей, которых я знаю, полагают, что мировая пресса была бы столь же жесткой, если не жестче. Это очень серьезные дела», — добавил экс-президент США.

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За прошедший месяц комиссия специального прокурора Роберта Мюллера по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США предъявила 75 обвинений, добилась пяти признаний вины и вынесла один приговор.

Президенту от Демократической партии Биллу Клинтону 20 лет назад попытались объявить импичмент после скандала с Моникой Левински в 1998 году. Сенат признал Клинтона невиновным по двум пунктам обвинения.

Ранее сообщалось, что в деле о России Трампа будет представлять адвокат Билла и Хиллари Клинтон.