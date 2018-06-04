В Кремле заявили о снижении актуальности G8

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о снижении актуальности формата G8 («большой восьмерки») и увеличении значения G20 («большой двадцатки»). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, российская сторона видит снижение актуальности G8.

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«Почему снижается? Потому что в изменяющейся обстановке, как в международных политических, так и экономических делах, стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов как, например, двадцатка, где Россия принимает активное участие», — сказал Песков.

На вопрос о возможности возвращения России в состав G8 Песков ответил, что гипотетические рассуждения в данном случае невозможны.

Ранее сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что необходимо вернуть Россию в состав G8, в противовес интересам США.