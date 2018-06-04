Лавров и глава МИД КНР обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в ходе встречи обсудили ситуация вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
«Стороны согласились усиливать координацию и взаимодействие, делать усилия для денуклеаризации и установления продолжительного мира на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, встреча состоялась 3 июня в Претории.
Ранее сообщалось, что Лавров встретился в Претории с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой.
Как отмечалось, Лавров прибыл 3 июня в Преторию, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая откроется 4 июня.