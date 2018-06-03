Telegraph: в парламенте Британии призвали исключить Россию из Интерпола

Члены парламента Великобритании попросили главу МВД страны Саджида Джавида посодействовать в ограничении доступа России к базе данных Интерпола. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, парламентарии утверждают, что Россия через Интерпол якобы пыталась выследить основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

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Как отмечается, призыв последовал после задержания Браудера в Мадриде испанской полицией.

Ранее Браудер заявил, что испанская полиция должна объяснить его задержание.

30 мая стало известно, что Интерпол не выдавал ордер на арест Браудера.