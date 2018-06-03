Хантсман искупался в проруби, чтобы помериться закалкой с Путиным

Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что принял участие в крещенских купаниях, чтобы посоревноваться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«При погружении в воду с такой низкой температурой вы теряете контроль над мышцами и дыхательной системой. Я хотел сделать три погружения, потому что президент Путин поступил так же», — заявил посол.

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Хантсман подчеркнул, что хотел продемонстрировать, что способен совершить этот обряд правильно. По его словам, российские комментаторы отметили, что в целом он все сделал в соответствии с традицией.

Ранее Хантсман назвал купание в проруби «незабываемым опытом». После купания жена посла укутала его в полотенце и принесла горячий чай.