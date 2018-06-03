Лавров встретился с президентом ЮАР

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Претории с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Лавров прибыл 3 июня в Преторию, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая откроется 4 июня.

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В 2018 году в БРИКС председательствует ЮАР, саммит лидеров пройдет в июле в Йоханнесбурге.

Ранее председатель национальной ассамблеи ЮАР Балека Мбете в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным пригласила президента России Владимира Путина выступить в парламенте ее страны.

Она также передала Путину поздравления с успешными выборами.