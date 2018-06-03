Песков рассказал о прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, поступившие к «прямой линии» Владимира Путина, будут переданы и главам регионов, передает РИА «Новости»

«…И по линии регионов — мы стараемся снабжать глав (вопросами), чтобы они видели реальную картину. Мы стараемся делать подборки для министров — по линии каждого министерства… Наиболее чудовищные ситуации решаются сразу… Путин он потому и Путин, что для него любая проблема гражданина становится проблемой государственного масштаба…», — сказал Песков.

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Он добавил, что к любому вопросу президент России относится с абсолютно равным вниманием — будь то проблема дорог, проблема коррупции или проблема полосок для тестера диабета, которые не может получить какая-то пациентка.

Ранее сообщалось, что для эфира «прямой линии» с президентом отберут вопросы из социальной сети «Одноклассники».