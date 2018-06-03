Хантсман отреагировал на сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что желание провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть у обеих сторон. Об этом он сказал в эфире Fox News.

Журналистка спросила дипломата о сообщениях в СМИ, согласно которым в Белом доме уже ведут подготовку встречи глав государств. Хантсман указал на то, что Трамп всегда высказывал желание наладить отношения с российским президентом.

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«Мы благоприятно смотрим на это (проведение саммита. — «Газета.Ru»). Мы должны утвердить место, время и повестку», — сказал посол.

Хантсман также подчеркнул, что проблемы не решаются в изоляции. В то же время он указал, что такие встречи должны давать определенный результат.

Ранее американский посол в интервью «Газете.Ru» рассказал, как в США реагируют на российские контрсанкции и реально ли вернуть доверие в отношения между двумя странами.