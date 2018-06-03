Глава Народного консультативного конгресса Индонезии выучил походку Путина
Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан заявил, что восхищается президентом России Владимиром Путиным и практически выучил его походку, передает РИА «Новости».
«Путин является лидером, которым я восхищаюсь. Хотел бы отметить, что даже походку его я выучил практически наизусть. Еще раз искреннее спасибо за теплый прием», — сказал Хасан в ходе двусторонней встречи в преддверии открытия международного форума «Развитие парламентаризма» в Москве.
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Ранее Хасан рассказал, что президент Индонезии Джоко Видодо ждет визита президента России Владимира Путина в ноябре.
Он добавил, что «президент Республики Индонезия передавал свои самые теплые приветы».