Глава Народного консультативного конгресса Индонезии выучил походку Путина

Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан заявил, что восхищается президентом России Владимиром Путиным и практически выучил его походку, передает РИА «Новости».

«Путин является лидером, которым я восхищаюсь. Хотел бы отметить, что даже походку его я выучил практически наизусть. Еще раз искреннее спасибо за теплый прием», — сказал Хасан в ходе двусторонней встречи в преддверии открытия международного форума «Развитие парламентаризма» в Москве.

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Ранее Хасан рассказал, что президент Индонезии Джоко Видодо ждет визита президента России Владимира Путина в ноябре.

Он добавил, что «президент Республики Индонезия передавал свои самые теплые приветы».