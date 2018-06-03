Рауль Кастро возглавит комиссию по реформированию конституции Кубы
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро возглавит парламентскую комиссию по реформированию конституции страны, передает Hispan TV.
Об этом заявил председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель.
По его словам, «изменения учтут принципы гуманистической и социальной справедливости, которые составляют политическую систему Кубы».
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Он также добавил, что в комиссию по реформированию конституции страны вошли 33 депутата.
Ранее Мигель Диас-Канель заявил, что под его началом страна продолжит воплощать идеи кубинской революции.
В апреле Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы Госсовета Кубы.