Пушков поспорил с Макфолом в Twitter

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере поспорил с экс-послом США в России Майклом Макфолом об отношении американского лидера Дональда Трампа к соблюдению прав человека в мире.

«Вы полагаете, что Обама и Хиллари Клинтон беспокоились о демократии в Ливии? Скажете еще. Единственное, что их заботило, — это убийство Каддафи», — написал Пушков.

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Ранее Макфол в твиттере заявил, что Трампа не беспокоит проблема прав человека в Северной Корее, Египте, Саудовской Аравии, Китае и других странах.

По его словам, он даже не уверен, что Трампа «заботит демократия США».

Макфол также подчеркнул, что не считает, что Трамп «искренне стремится к демократическим переменам» в Иране.