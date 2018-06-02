В ЛНР открылся музей новейшей истории

И.о. главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник объявил об открытии в Луганске музея «Новейшей истории Луганской народной республики», передает РИА «Новости».

«Сегодня я хотел бы объявить о создании в ЛНР музея новейшей истории, чтобы память об исторических событиях и жертвах, свидетелями которых мы с вами стали, сохранилась и дошла до наших потомков в неискаженном виде», — сказал Пасечник.

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Музей расположен на базе Краеведческого музея Луганска. В экспозиции представлены свидетельства военного конфликта в Донбассе.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего перемирие в Донбассе одним из условий для введения миротворцев ООН в регион.