Партия Марин Ле Пен сменила название

Французская партия «Национальный фронт», которую возглавляет Марин Ле Пен, сменила название на «Национальный союз», сообщает BFM TV.

За новое название проголосовали 80,81% членов партии.

Марин Ле Пен назвала голосование «историческим моментом». Однако основатель партии Жан-Мари Ле Пен назвал ее переименование «предательством».

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Ранее глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен объявила о переименовании партии, что, по ее мнению, поможет победить на выборах президента.

Она добавила, что хочет преобразовать «Национальный фронт» в политическую оппозицию, которая соберет большинство голосов на следующих выборах президента Франции.