Небензя: Россия надеется на принятие в СБ ООН заявления по Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает на принятие в СБ ООН заявления по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Надеемся, что у нас будет сбалансированный проект. Мы никогда не теряем надежды. С повестки вопрос не снимается. Есть возможность объединения проектов», — сказал Небензя.
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По его словам, «вопрос все еще обсуждается».
Ранее Небензя заявил, что правительство Украины не желает урегулирования ситуации в Донбассе.
Он также подчеркнул, что украинские власти «уклоняются от выполнения своих обязательств по минским соглашениям в политической сфере». По его мнению, «Киев сам не желает урегулирования, и Донбасс Киеву не нужен».