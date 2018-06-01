Меркель поздравила нового премьера Италии с назначением
Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравительную телеграмму новому премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.
«Италию и Германию объединяют тесные и дружеские отношения во всех областях — политической, экономической и культурной. Как члены-основатели Европейского союза, мы строим наше сотрудничество на наших общих европейских ценностях», — говорится в тексте.
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Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Конте со вступлением в должность премьер-министра Италии.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Конте в связи со вступлением в должность премьер-министра Италии.