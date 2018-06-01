Лукашенко пригрозил России ввести контроль на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российские власти определиться с форматом присутствия пограничников на границе. Об этом сообщает «БелТА».

«Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — добавил Лукашенко.

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По его словам, «границы — это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей».

Он также отметил, что Минск готов общаться с Москвой «как с союзниками, как с родными людьми общаться».

Ранее Лукашенко назвал Белоруссию «единственным безопасным коридором», который соединяет Запад и Восток.