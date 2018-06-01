Лукашенко рассказал о главной угрозе миру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что столкновения интересов крупных держав является основной угрозой миру. Об этом сообщает «БелТА».
«Основная угроза, как я ее вижу, — столкновения интересов крупных государств. Посмотрите, что происходит. Главное столкновение — это США с Китаем», — сказал Лукашенко.
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Он также добавил, что «китайцы вышли в лидеры по многим направлениям», а США «естественно, не хотят терять лидирующее положение и свой монополизм в мире».
Ранее Лукашенко назвал Белоруссию «единственным безопасным коридором», который соединяет Запад и Восток.