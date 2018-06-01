Стали известны затраты США на расследование «российского дела»

Расследование дела о предполагаемых связях предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией обошлось Штатам в более чем $16 млн, сообщает Associated Press.

Такие данные приводятся в финансовом отчете министерства юстиции США.

Отмечается, что более $9 млн были потрачены без специального указания спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело.

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Президент США прокомментировал эту информацию в своем твиттере.

«Никакого сговора, кроме того, что был между демократами», — отметил Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп просил генпрокурора Джеффа Сешнса принять участие в расследовании «российского дела».