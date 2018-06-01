Песков назвал историю с инсценировкой убийства Бабченко «развесистой клюквой»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления о якобы причастности российской стороны к инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко инсинуациями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, никаких «фондов Путина», которые бы — по утверждению СМИ — могли заказать такое убийство, на территории России не существует. Он подчеркнул, что любые утверждения о якобы причастности России к произошедшему не соответствуют действительности.

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«Если говорить в шутку, не знаю, как язык Шекспира будет опять соперничать с великим и могучим, но вся история, все эти показания, любой трезво мыслящий человек, когда это читает или видит, вся история, показания являются ни чем иным, как развесистой клюквой», — сказал Песков.

Ранее в Верховной раде назвали инсценировку убийства Бабченко позором СБУ.

Развесистая клюква — это идиоматическое выражение, которое обозначает ложные стереотипы и глупые выдумки. Чаще всего оно относится к стереотипам иностранцев о России, объектом шутки являлся иностранец, который считает клюкву большим, развесистым деревом, под сенью которого можно отдохнуть. В современном английском языке «развесистая клюква» (англ. highbush cranberry) — это название калины, так получилось из-за внешнего сходства этих съедобных ягод.