В Госдепе рассказали, как России следует доказать стремление к улучшению отношений

Представитель американского Госдепа рассказал, что США хотят от России доказательств стремления улучшить отношения между странами во время совместной работы по Северной Корее. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, американская сторона не заинтересована в поэтапных подходах к переговорам, которые дадут КНДР возможность выиграть время.

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«Россия говорит, что хочет лучших отношений с США, так что Москва должна доказать это сотрудничеством с нами, не работой против нас, по этой актуальной угрозе для всех государств», — заявил представитель.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну привет от российского президента Владимира Путина.