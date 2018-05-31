Губернатор Новгородской области отчитался перед Путиным о развитии региона

Российский президент Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и обсудил социально-экономическое развитие региона, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Никитин отчитался о достигнутых в области результатах. По его словам, количество нормальных дорог увеличилось с 26% до 35%, а к концу года этот показатель должен составить 42%. При этом показатель смертности на дорогах пока не соответствует майскому указу.

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«Мы растем по частным инвестициям, где-то на 7 миллиардов в этом году, что приятно — у нас растет экспорт», — заявил Никитин.

Он добавил, что около 40 новых предприятий вышли на экспортные рынки.

«Конечно, мы понимаем, что на внешних инвесторов не всегда правильно (ориентироваться), мы перестроили свое законодательство по поддержке инвесторов так, чтобы стимулировать существующие предприятия, модернизировать производство», — сказал Никитин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что кадровых перестановок в регионах 31 мая не ожидается.