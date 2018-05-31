Ким Чен Ын отправил Трампу послание
Американский президент Дональд Трамп заявил, что делегация от КНДР передаст ему письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, северокорейская делегация находится в США в настоящее время. По словам Трампа, послание от Ким Чен Ына ему передадут 1 июня.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что одной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может быть недостаточно для обсуждения всех вопросов. По словам Трампа, за одну встречу лидеры могут не успеть обсудить все необходимое. Он также отметил, что встреча с находящейся в настоящее время в США делегацией из КНДР прошла хорошо.