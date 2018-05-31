МИД России обвинил Британию в намерении углубить раскол в ОЗХО

В Департаменте информации и печати МИД России прокомментировали инициативу британской стороны о созыве специальной сессии Конференции государств-участников КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия). Текст комментария размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно размещенной информации, российская сторона имеет основания подозревать, что инициатива Соединенного Королевства и его союзников направлена на дальнейшую политизацию работы ОЗХО.

Реклама

«Надо сказать, что инициаторы проведения спецсессии особенно и не скрывают, что планируют использовать ее для дальнейшего нагнетания антисирийской, а заодно и антироссийской истерии», — говорится в заявлении.

Как отмечается, речь пойдет о якобы произошедших на территории Сирии химатаках, а также о деле Скрипалей. В департаменте подчеркнули, что работа по установлению обстоятельств инцидентов еще не закончена.

«…с течением времени становится все более очевидным, что Великобритания умышленно искажает суть произошедшего в Солсбери и пытается использовать ОЗХО в своих геополитических интересах, для чего сознательно ведет дело к углублению раскола в рядах Организации», — сообщается в комментарии.

В МИДе также призвали не идти на поводу у Великобритании и не допустить разрушения режима химразоружения и нераспространения химоружия.

Ранее сообщалось, что посольство России в Лондоне ожидает от властей Великобритании извинений за необоснованные обвинения в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.