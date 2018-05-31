В МИДе подтвердили встречу Лаврова и Ким Чен Ына
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщается в твиттере российского внешнеполитического ведомства.
В четверг, 31 мая министр иностранных дел России прибыл в Пхеньян с дипломатическим визитом.
«В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын», — говорится в сообщении.
Реклама
Ранее источник в российской делегации сообщил о встрече Лаврова и Ким Чен Ына.
Также ранее сообщалось, что Лавров назвал способ решения ядерного кризиса на Корейском полуострове. Он отметил, что проблема не может быть решена до полного снятия санкций с КНДР.