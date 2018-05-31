«Ъ» узнал о кадровых перестановках в администрации президента
Президент России Владимир Путин на этой неделе может определиться с кадровым составом руководства своей администрации (АП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.
По данным издания, некоторые чиновники, в частности, глава АП Антон Вайно и его заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко, сохранят свои посты.
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Источники газеты предполагают, что в отставку уйдут помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, а также советник по экономическим вопросам Сергей Глазьев.
Отмечается, что курировать международные вопросы в АП вместо Ушакова станет нынешний посол России в Китае Андрей Денисов, место Суркова может занять полпред президента в ПФО Михаил Бабич.
18 мая Владимир Путин утвердил новое российское правительство.