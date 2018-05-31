Парламент Казахстана гарантировал Назарбаеву пожизненный пост главы Совбеза

В четверг, 31 мая, сенат, верхняя палата парламента Казахстана, одобрил законопроект о Совете безопасности, согласно которому действующий президент Нурсултан Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совбез. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя», — сообщается в заключении сената.

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Помимо этого, законопроект наделяет Совбез статусом конституционного органа, который координирует проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности для сохранения внутриполитической стабильности и защиты конституционного строя. Также новые полномочия Совбезу потребовались для сохранения государственной независимости, территориальной целостности и соблюдения национальных интересов страны на международной арене.

Ранее сообщалось, что Назарбаев призвал правительство и парламент Казахстана работать на казахском языке.