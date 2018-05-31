Лавров возложил цветы к монументу Ким Ир Сена и Ким Чен Ира

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Северную Корею возложил цветы к памятнику северокорейских лидеров, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в торжественной церемонии также участвовали заместитель главы МИДа Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора.

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Бронзовые монументы высотой около 25 м расположены на холме Мансудэ недалеко от музея корейской революции. Памятник Ким Ир Сену, отцу нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был возведен рядом со статуей его деда в 2011 году.

Ранее стало известно, что Лавров посетит Северную Корею 31 мая. В КНДР дипломат проведет переговоры со своим коллегой Ли Ен Хоном. На встрече будут обсуждаться актуальные вопросы двусторонней повестки, а также ситуация на Корейском полуострове.