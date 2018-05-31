СМИ: Трамп отрепетировал беседу с Мюллером

Президент США Дональд Трамп отрепетировал со своим адвокатом Рудольфом Джулиани ответы на вопросы, которые ему может задать спецпрокурор Роберт Мюллер во время беседы о предполагаемом российском вмешательстве в политику Соединенных Штатов. Об этом написала журналистка NBC Келли О'Доннелл в своем твиттере.

«Джулиани сказал, что он провел, лично и по телефону, занятия с президентом. Он сказал, что президент спросил, что он может отвечать [Мюллеру]», — написала О'Доннелл

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Она отметила, что президент также интересовался, на какие вопросы он не должен давать ответа исходя из условий конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что Мюллер семь часов допрашивал зятя Трампа Джареда Кушнера.