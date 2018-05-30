Лавров и Помпео обсудили отношения между Россией и США

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

Как отмечается, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

«Проведен обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года», — говорится в сообщении.

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Лавров и Помпео согласились, что имеющиеся разногласия у США и России необходимо преодолевать через профессиональный диалог.

Ранее Лавров рассказал о пожеланиях России к внешней политике США.