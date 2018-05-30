Лавров рассказал о пожеланиях России к внешней политике США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы видеть более предсказуемую внешнюю политику Вашингтона, передает РИА «Новости».

«Да, наверное, лучше было бы иметь более предсказуемые виды на американскую внешнюю политику, но реальность есть реальность», — сказал Лавров.

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Он отметил, что на внешнюю политику США влияет большое количество «факторов и акторов».

При этом, по словам главы МИДа, несмотря на непредсказуемость, в частности, президента США Дональда Трампа, с Вашингтоном нужно работать.

«Мы имеем дело с лидером, которого избрал народ крупнейшей мировой державы. И при всей непредсказуемости, при всей зигзагообразности порой линии, которую Вашингтон продвигает, с ним надо работать. Мы к этому открыты», — подчеркнул Лавров.

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