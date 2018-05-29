МИД: насилие перечеркивает надежду на примирение израильтян и палестинцев

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с эскалацией насилия на границе Израиля и Палестины. Комментарий был опубликован на сайте министерства.

«В Москве выражают глубокую озабоченность в связи с этой эскалацией насилия, которая заслуживает осуждения и перечеркивает даже слабую надежду на скорое примирение между израильтянами и палестинцами. Заложниками такого развития ситуации становятся мирные израильские и палестинские граждане. Еще больше отдаляется перспектива налаживания палестино-израильского переговорного процесса на известной международно-правовой основе», — говорится в тексте официального сообщения.

Российские дипломаты также выступили с призывом к сторонам конфликта «разорвать замкнутый круг разрушительной конфронтации» и назвали «ставку на силу» и отказ от прямого мирного диалога «путем в никуда».