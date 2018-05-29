Евросоюз осудил признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

Глава представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман заявил, что страны Европейского союза (ЕС) осуждают решение Сирии о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а также поддерживают суверенитет Грузии. Об сообщает РИА «Новости».

«ЕС полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ. Следовательно, мы осуждаем решение Сирии, которое противоречит международному праву», — сказал Херман после встречи в грузинском МИДе.

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Также он подчеркнул, что власти ЕС нацелены на мирное решение территориальных конфликтов.

Ранее сообщалось, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ на это решение Грузия инициировала разрыв дипломатических отношений с Сирией.